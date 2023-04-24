Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı hal zabıta ekipleri, Turgutlu ve Salihli’de yaş sebze-meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Denetim ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı hal zabıta ekipleri, Turgutlu’da Akçapınar mevki Ankara-İzmir yolu güzergâhında ve Salihli ilçesinde hal girişinde yaş sebze-meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik barkod ve fatura denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde ürünün cinsi, miktarı ve nereye gideceği konusunda kontroller yapılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, üretici ve tüketicilerin korunması ve ilçeye kaçak sebze-meyve girişinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtti.