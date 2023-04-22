Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda huzurevi sakinlerini unutmadı.

Bu kapsamda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, İsmail-Muammer Cider Huzurevi’ni ziyaret etti.

Huzurevi’nde kadın ve erkek bölümlerini gezen Ustamehmetoğlu ve Aslan, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi, hal hatır sordu, ellerini öptü ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Huzurevi sakinlerine sağlıklı, uzun ömürler dileyen Ustamehmetoğlu, “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını ve iyi dileklerini iletiyorum. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.