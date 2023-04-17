Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç beyinlere çevre bilincini aşılamak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla merkezde bulunan 23 Nisan İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerine yönelik çevre bilinci eğitimi verdi.

Eğitim öncesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, teknik ekibiyle birlikte Okul Müdürü İsmail Hakkı Sözer’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Sözer, eğitime verdikleri önemlere değinerek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Daha sonra eğitime katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, çocuklara çevre kavramı, iklim değişikliği ve sıfır atık yönetimi gibi konuları anlatarak, çevreyi temiz tutmak için neler yapılması gerektiğinden bahsetti. Daha sonra Büyükşehir’in çevre mühendisleri tarafından çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller, iklim değişikliği, sıfır atık gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimle okuldaki 300 öğrenciye çevre bilinci noktasında önemli kazanımlar sağlandı.