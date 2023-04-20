Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi’ne bağlı ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleriyle birlikte cadde ve sokaklarda yaya vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmalarına yönelik denetimde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yaparak, şehir merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili işlem yaptı.

Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi.

Uygulamayla bayram öncesinde yaya yoğunluğu fazla olacağından vatandaşların yaya yollarını daha rahat bir şekilde kullanmalarının da sağlanması hedeflendi. Kaldırımların yayaların kullanım alanı olduğu belirtilirken, kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmasının vatandaşlar için sorun teşkil ettiği ifade edildi. Motosiklet parklanmalarına yönelik olarak uygulamaların bundan sonraki süreçte de rutin olarak devam edeceği belirtildi.