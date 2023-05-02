Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Ziraat Odası Başkanlığı arasında kaliteli kalıntısız üzüm üretimi için işbirliği protokolü de imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği projeleri yerinde görmek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Alaşehir’e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2009 yılında Manisa Belediye Başkanlığı görevine başladığını ve ardından da 2014 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ifade ederek, iki dönemdir bu görevi yapma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Öncelikle hem ilçe merkezlerinde daha yaşanılabilir, insanların kendilerini daha mutlu ve huzur içerisinde hissettiği, sosyal alanların genişlemesi amacıyla her ilçeye dokunmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Alaşehir. Ali Uçak kardeşimizle de burada bu süreçleri beraber geçirdik. O gün Belediye Başkanlığı görevini yapıp, bugün de MHP’nin ikinci sıra adayı olarak karşınızda. Alaşehir’e hizmetlerimizi geçen süre içerisinde fazlasıyla yapmaya çalıştık. Oto terminalden tutun, prestij caddelerine ve kavşağa kadar birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Alaşehir ilçemize Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 9 yıllık sürede 423 Milyon 598 bin liralık yatırım yaptık. Bu kolay bir rakam değil” dedi.

KALINTISIZ ÜZÜM ÜRETİMİ İÇİN DESTEK

Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Ziraat Odası Başkanlığı arasında kaliteli kalıntısız üzüm üretimi için işbirliği protokolü de imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk’ün imza altına aldığı protokole göre Alaşehir’de kalıntısız üzüm üretimi için organik tarıma uygun preparatların alımı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek. Projenin yıllardır hayalini kurduklarını dile getiren Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, “Proje kapsamında Caberfakılı bölgesinde 1000 dekarlık alanda kalıntısız üzüm yetiştirilecek. Birçok paydaşı olan projede bir yerde tıkanmıştık. Cengiz Başkanımız yetiştir. İlaç masraflarını karşılayacaklar” ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, il genelinde üreticilere sağlanılan desteklerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.