Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya bir desteğini de ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ ile verecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik desteğini arttırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Manisa il Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek olan ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’nin tanıtım toplantısı Demirci ilçesinde gerçekleştirildi.

Dış parazit kaynaklı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin hedeflendiği proje kapsamında 10 bin işletmede 58 bin büyükbaş hayvanda uygulama yapılacak. Aynı zamanda üreticilere destekte bulunacak olan preparatlar konusunda da bilgilendirme yapıldı. Demirci ilçesi Klavuzlar Mahallesi’nde yapılan bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler ile yetiştiriciler katıldı.

“PROJE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK”

Projenin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını ilk olarak Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya gerçekleştirdi. Yapılan projelerden ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere verdiği desteklerden dolayı Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Etkinlikte konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; “Demirci İlçemizde 2.580 adet 100 m, 806 adet 500 ml ilaç uygulaması yapılacak. 5 İlçemizde ise toplam 4.477 adet 500 ml, 12.016 adet 100 ml ilaç uygulaması gerçekleşmiş olacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birçok ortak projeye imza attık. Bu projenin de hayvancılığımıza son derece önemli katkı sunacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyemize bu projede paydaş oldukları için teşekkürlerimi sunuyor, yetiştiricilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“PROJE KAPSAMINDA 10 BİN ÜRETİCİ FAYDALANACAK”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise konuşmasında 2022 yılı içerisinde rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdıklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 122 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsala, hayvancılığa, ziraata ayırdık. 2022 yılındaki projelerimiz katlanarak devam edecek. Kırsal kalkınmada Demirci ilçesi aslan payını ilçelerimizin arasında yer alacak. 100 bin adet sepet, 100 bin kasayı üreticilerimize dağıtacağız. Bugün burada proje kapsamında 10 bin hayvan üreticimize desteğimiz olacak. 58 bin büyükbaş hayvan uygulamadan yararlanacak. Demirci ilçesinde ise bu projeden 2100 üreticimiz yararlanacak. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tören alanında hayvanlara dış parazit ilaç uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu.