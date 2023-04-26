Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerinde tarımsal sulama konusunda da çiftçilere önemli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerine sağlanan boru desteğini Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi ile sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflere verilen boru desteği kapsamında, Akhisar ilçesine Bekirler Mahallesi’ne hizmet veren sulama kooperatifine 2950 metre 200 mm/10atü O-PVC boru desteği verildi.

118 üretici aile ile birlikte toplam 2500 dekar araziye sulama hizmeti sağlayacak boruların döşenmesi çalışmalarını Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler de yerinde takip etti.

Sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekirler Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Ozan Kabayel, “Üretimi destekleyen Büyük Başkanımız sayesinde Bekirler Mahallesi’nin sulama sahası büyüdü. Su almakta sorun yaşayan üreticilerimiz de artık tesisimizden faydalanacaklar. Bu konuda Sayın Cengiz Ergün Başkanıma, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve ekibine teşekkürlerimi sunarım” dedi.