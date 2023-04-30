Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet binası yan tarafında inşasına başlanan ve Cumhuriyet’in 100. yılında Manisa’ya kazandırılması hedeflenen Kurtuluş Müzesi’nin temeli, törenle atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kente kazandıracağı Kurtuluş Müzesi’nin temeli, törenle atıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan acı olayların unutulmaması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Belki yüz yıl önce olmuş ama üzerinden yüzlerce yıl daha geçse unutulmayacak, unutulmaması gereken bir acı yaşadı bu millet. Sevr antlaşmasıyla silahlarına el konulmuş, orduları dağıtılmış ve her köşesi bilfiil işgal edilmiş bir ülke. Ve Manisa. 26 Mayıs 1919'da düşman postallarının topraklarına değmesiyle birlikte uzun bir süre çaresizlik, acı ve gözyaşıyla kurtarıcısını bekleyen bir şehir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan ve büyük Türk milletinin gönlüne bir güneş gibi doğan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’dan yaktığı kurtuluş meşalesiyle yeniden ayağa kalkan Türkiye” dedi.

Kurtuluş Müzesi projesinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Bugün temelini atacağımız Kurtuluş Müzesi de yine aynı anlayışla geçmişimizi unutturmamak adına hazırlanmış, önemsediğim bir projedir. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladığımız müzemizde 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri de sergilenecek” diye konuştu.

MANİSA, TARİHİNE SAHİP ÇIKACAK

Ulu Önder Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetin 100. yılı anısına özel olarak Manisa Kurtuluş Müzesi projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Hedefimiz 29 Ekim 2023’te müzemizin kapılarını hemşerilerimize açmaktır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kurtuluş Müzesi ile birlikte bu bölge de adeta müzeler caddesi haline gelecek. Hizmet binamızın karşısında yer alan Manisa Müzesi, ilk hizmet dönemimizde hayata geçirdiğimiz Çanakkale Müzesi, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Kurtuluş Müzesi ile Manisa; tarihini en iyi şekilde bilecek ve sahip çıkacaktır” diye konuştu.