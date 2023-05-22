Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken çöpler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Mahalle Muhtarı İnan Girgin, “Mahallemizden geçen dere çevresinde yabani otlar büyümüştü. Araç sürücülerimiz ve yayalarımız bu nedenle olumsuz etkileniyordu. Aynı zamanda derenin yakınında bulunan tarım arazileri de taşkın riski nedeniyle sıkıntılı durumdaydı. Çalışmayla birlikte bu sorunlar giderilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.