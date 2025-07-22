Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinde içme suyu kaynaklarını artırmak ve sürdürülebilir su temini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde içme suyu kaynaklarını artırmak ve sürdürülebilir su temini sağlamak amacıyla Yarıkkaya ve Kayapınar bölgelerinde 7 yeni sondaj kuyusu açtı. Merkez mahallelerine içme suyu sağlayacak kaynaklar hizmete açılarak su kapasitesinde saniyede 250 litre artış sağlandı.

KENT MERKEZİ İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI DEVREDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sadece mevcut su kaynaklarımızı korumakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğimizi güvence altına alacak alternatif su kaynakları oluşturmak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda, 7 yeni sondaj kuyusu açarak merkez mahallelerimize sağlanan içme suyunun kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Ayrıca, şehir merkezine saniyede 250 litre ilave su iletilmesini sağlayan 1700 metrelik yeni içme suyu hattını devreye aldık. Manisa’mızın 17 ilçesinde gece gündüz demeden çalışmaya; suyumuzu da, geleceğimizi de korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HAT DÖŞEME ÇALIŞMASINI KENDİ EKİPLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yeni su kaynakları hakkında bilgi veren MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, “Manisa merkeze verilen suyun kapasitesini artırmak için Yarıkkaya mevkiinde 4 yeni sondaj kuyusu açtık. Sondajlardaki suyu Akpınar’daki tesisimize ulaştırmak için de 600 metre hat döşedik. Kurum bütçemizden daha az para çıkması için hat döşeme çalışmasını kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Ayrıca, Kayapınar bölgesinde açtığımız 3 yeni sondaj kuyusunu da faaliyete aldık, 1100 metrelik terfi hattımızı çekerek bağlantılarını gerçekleştirdik. İl merkezimizin doğu ve batı kanadına ulaşan suyun kapasitesini artırmak için çalışmaya, çözümler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.