Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte ÇKSM’li minikler hem eğlendi hem su tasarrufunu öğrendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) işbirliğinde ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü’ nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinliğe MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Abone İşleri Dairesine bağlı şube müdürleri, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM)’nde eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Hacivat ve Karagöz’ ile ‘Su Hayattır’ adlı oyunlar minikler tarafından ilgiyle izlendi. Sahnelenen oyunlarda minik öğrencilere suyun önemi ve tasarruflu şekilde kullanmanın gerekliliği eğlenceli yöntemlerle anlatıldı. Tiyatro oyuncuları sergiledikleri oyunda çocukları da bizzat oyunun içine dâhil ederek, onları hem eğlendirdi hem de su tasarrufu hakkındaki önemli bilgileri aktardı.

Oyunların ardından MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Su Tasarrufu Eğitimi Projesi’ kapsamında öğrencilere eğitim verildi. Minik öğrencilere, suyun önemi ve tasarruf yöntemi eğlenceli sunumlar eşliğinde anlatıldı. Programın sonunda minik öğrencilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verilerek, her biri su tasarrufu gönüllüsü ilan edildi. Öğrenciler ve öğretmenleri düzenlenen eğitici etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.