Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlerdeki personelin bayramını kutladı.MANİSA (İGFA) - Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu.
Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıza Birimi, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza Birimi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ziyarette bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Başkanvekili Mehmet Palabıyık, tüm personelin bayramını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.