Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla merkez Yunusemre ilçesinde bulunan Laleli İlkokulu ve Turgutlu ilçesinde bulunan Mehmet Gürel İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerine yönelik çevre bilinci eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere yönelik düzenlediği çevre eğitim programlarına hızla devam ediyor.

İl genelinde sürdürülen eğitimler kapsamında Laleli İlkokulu ve Mehmet Gürel İlkokulunda eğitim gören 200 öğrenciye çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller, iklim değişikliği, sıfır atık gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen eğitimle çocuklara çevre bilinci noktasında önemli kazanımlar sağlandı.