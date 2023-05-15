Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 Mayıs Dünya İklim Günü münasebetiyle Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak ‘Küresel İklim Değişikliği’ temalı eğitim düzenlendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin yer aldığı eğitimde, atmosferin her geçen gün ısınması, iklimin her geçen yıl değişmesi, deniz ve okyanusların seviyesinin sürekli olarak artması, orman yangınları, temiz su kaynaklarına ulaşımın zorlaşması, kuraklık, sel, heyelan gibi afetlerin sürekli artması, iklim krizini tüm insanlık için mücadele edilmesi gereken bir konu haline getirdiği ifade edildi.

Yaşamımızı olumsuz olarak etkileyen iklim değişikliğine dirençli bir şehir oluşturmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları gerçekleştirilen SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı) hakkında öğrenciler bilgilendirildi.