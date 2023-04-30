Manisa'da Avni Gemicioğlu Caddesi'nin 2. etap çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Avni Gemicioğlu Caddesinde hayata geçireceği 2. Etap prestij cadde projesi öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü, 7 Milyon 250 bin TL bedel ile yapacağı alt yapı çalışmasına başladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de start verilen çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda olan Avni Gemicioğlu Caddesinin 2. etap prestij cadde projesini hayata geçirecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise prestij cadde projesi öncesinde caddede 7 Milyon 250 bin TL bedele sahip 2 kilometre içme suyu, 600 metre yağmur suyu ve 350 metre kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. Projede ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmaları başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de startı verilen çalışmaları yerinde inceledi.