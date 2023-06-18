MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından teyakkuza geçerek, muhtelif su birikintilerinin oluştuğu yerlere anında müdahalede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşın refahı için gece-gündüz demeden sahadaki mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen sağanak yağış uyarısının ardından teyakkuz halinde bekleyen MASKİ MAKOM ekipleri, yağışın başlaması ile birlikte sahadaki yerini aldı.

Ekipler merkezde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Turgut Özal Mahallesi, Kömürcüler Sitesi, Cezaevi önü, 75.Yıl Mahallesi, Perşembe pazarı, Muradiye Mahallesi, Kayapınar Mahallesi Gürle yolu üzeri, Kenan Evren Sanayi Sitesi, Mutlu Mahallesi, Laleli Mahallesi Yapek önü, Celal Bayar Üniversitesi Kampüs yolu, Cumhuriyet Mahallesi, Karaoğlanlı Mahallesi, Akmescit Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve Kumludere Caddesi’nde yaptığı müdahaleler ile herhangi bir taşkın yaşanmasına izin vermedi. MASKİ ekipleri, yağış boyunca görevinin başında olacak.

Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü, “Sağanak yağış uyarısının ardından ekiplerimizi koordine etmiştik. Yağışın etkisini göstermesi ile birlikte tüm ekiplerimiz ile birlikte sahadaki yerimizi aldık. Yağmur suyu hatlarımıza ve ızgaralarımıza ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunması sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmasına izin vermedik. Ayrıca 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumda. Bizim sahadaki mesaimiz yağışların bitmesine dek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün koordinasyonunda vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.