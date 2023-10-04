Kırsal alanda uygulamaya aldığı projelerle Manisa tarımına nefes aldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesi doğrultusunda son dağıtımını Alaşehir’de gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da il genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve küçük üreticilerin üretime teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirdiği projeleriyle tüm kamuoyunun takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, meyve üreticilerine yönelik olarak hazırladığı kasa desteği projesini Alaşehir’de noktaladı.

‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesinin son gününde üreticilerin yoğun katılımıyla Alaşehir’de dağıtım töreni düzenledi.

Alaşehir Hali’nde 900 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli 9000 bin adet meyve kasasının dağıtıldığı törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş ve üreticiler katıldı.

9 bin meyve kasası dağıtım töreninde konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını iletiyorum, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurulduğu günden bugüne kırsal kalkınmaya bütçesine oranla en fazla destek veren belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldığımız için mutluyuz. Bu sene Başkanımız Cengiz Ergün, toplam 122 milyon liralık bir destek paketi açıkladı. Daha sonra ilave olan projelerle KDV dahil 150 milyon liraya yaklaşan bir bütçe oldu. 38 farklı kalemde kırsala destek veriyoruz. Daha önce bir sürü dağıtım töreninde bir araya gelmiştik. Bugün de siz değerli üreticilerimize 9 bin adet meyve kasası dağıtacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki süreçte yeni projelerle yine üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun konuşmasının ardından Alaşehirli 900 meyve üreticisine 10’ar adet yüzde 100 hibeli meyve kasaları dağıtıldı.