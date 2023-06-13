Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle üreticilere dağıtımını gerçekleştirdiği 1100 ton arpa ve buğday tohumu, verimliliğiyle üreticileri mutlu etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla 2022 yılı Ekim ayında üreticilere 1100 ton arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında 43 bin 484 dekar arazinin tohumlarla buluşması hedeflendi. 14 milyon 661 bin TL yatırımla üreticilere teslimi gerçekleştirilen tohumlar, yetişti ve hasat sezonu yaklaşırken, verimliliğiyle üreticilerin yüzünü güldürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, tohumların son durumunu arazide yerinde inceledi.

ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN ERGÜN VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

İlgili üreticilerle birlikte arazide yapılan inceleme ve kontrollerde, ürün verimliliğinin maksimum seviyede olduğu gözlendi. Hasat sezonu yaklaşırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan arpa ve buğday tohumlarının verimli bir şekilde geliştiğini belirten üreticiler, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik geniş bir yelpazede çalışma yürüttüklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “2022 yılının son çeyreğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün üreticilerimize 1100 ton arpa ve buğday tohumunun teslimini gerçekleştirmişti. İlgili teknik ekiplerimizin arazide yaptığı kontroller ve çiftçilerimizden aldığımız geri dönüşler, ekilen tohumların oldukça verimli ürün verdiğini gösteriyor. Bereketli olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz” diye konuştu.