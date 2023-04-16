Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçe merkezinde yapılacak olan projeler hakkında bilgi vererek, Tren Garı Çevresi ve İstasyonaltı mahallesine yağmur suyu hattı, Selvilitepe mahallesinde de içme suyu ve yağmur suyu hattı döşeyeceklerinin müjdesini paylaştıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nisan ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Turgutlu’ya yapılacak olan yağmur suyu ve içme suyu hattı çalışmalarını anlattı. İlçe halkına müjdeli haberler veren Başkan Ergün, Turgutlu merkezde Tren Garı Çevresi ve İstasyonaltı mahallesi ile Selvilitepe mahallesinde yapacakları yatırımların ihale tarihlerinin belli olduğunu ve bu ay ihaleye çıkılacağı bilgisini paylaştı.

“TREN GARI ÇEVRESİ VE İSTASYONALTI MAHALLESİNDE TAŞKIN SIKINTISINA SON VERECEĞİZ”

İlçede aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkın sorununa son verileceğini ifade eden Başkan Ergün; “Turgutlu ilçemizde aşırı yağışlarda sorun yaşadığımız Mustafa Kemal ve Atatürk Mahalleleri ile Ankara asfaltının olduğu alandaki Mimar Sinan Caddesinde yaptığımız yağmur suyu imalatları sayesinde o bölgeyi su baskınlarından kurtarmıştık. Şimdi de Tren Garı Çevresi ve İstasyonaltı Mahallesinde taşkın sıkıntısına son vereceğiz. Bölgeye 1.300 metre yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. 28 Nisan’da da bu projemiz için ihaleye çıkacağız. Yani EKAP’tan tarihini aldık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SELVİLİTEPE MAHALLESİNNE İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU HATTI

Selvilitepe mahallesine yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Ergün; “Turgutlu ilçemizdeki Selvilitepe Mahallesinde 3 kilometre içme suyu, 2 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştireceğiz. EKAP’tan ihale tarihini aldık. Hayırlısıyla değerli Başkanım zaten yakından biliyor. 24 Nisan’da da bunun ihalesini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.