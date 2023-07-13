Manisa Büyükşehir Belediyesi ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği Projesi’ kapsamında Demirci 1100 üreticiye 11 bin sepeti düzenlenen törenle üreticilere teslim etti.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmasının sağlanması, üreticilerin desteklenmesi, katma değerin artması amacıyla üreticilere destek olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği Projesi’ kapsamında Demirci ilçesindeki üreticilere sepet desteğinde bulundu.

15 dekar ve altı üretim yapan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere verilen sepet desteğinde Demirci ilçesinde 1100 üreticiye 11 bin adet sepetin dağıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Demirci’de düzenlenen törene Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci MHP ilçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, konuşmasında üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiğini belirterek, “Daha öncede kırsala verdiğimiz desteklemeler aracılığıyla bir araya gelmiştik. Geçen sene zeytin ve üzüm üreticilerine vermiş olduğumuz sepet ve kasa desteğini, sizlerden gelen yoğun talep üzerine meyve ve sebze üreticilerimiz için de yapılması için Başkanımız Cengiz Ergün’den talimatını aldık. 100 bin kasa, 100 bin sepet ihalesini gerçekleştirdik. 100 bin sepetin, sebze üreticilerine dağıtımına başladık. 100 bin adet kasayı meyve üreticilerimize vereceğiz. Eylül ayı başında dağıtımlarına başlayacağız. Zeytin ve üzüm üreticilerine da kurutma, sıkma sergisi ile zeytin hasat örtüsü vereceğiz. 2023 yılında 122 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya, tarıma, ziraate, hayvancılığa ayırdık. Toplam bütçesine oranla kırsala en fazla destek yapan büyükşehir arasında ön sıralarda yer alıyoruz. Diğer belediyelere örnek oluyoruz. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ anlayışıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile geride bıraktığımız 2023 yılının ilk 6 ayında onlarca projeyi hayata geçirdik, kalan 6 ayda da onlarca projeyi hayata geçireceğiz” dedi.