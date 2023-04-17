Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yarımada Koşusu’na Manisa Büyükşehir Belediyespor atleti Ahmet Bayram da katıldı. 320 sporcunun katıldığı 18 kilometrelik koşuda genel klasmanda Ahmet Bayram şampiyon olarak, adını kürsüye yazdırdı.MUĞLA (İGFA) - Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Spor Fest kapsamında Fethiye Yarımada Koşusu düzenlendi.

10 ve 18 kilometrelik etaplardaki koşuya 135’i yabancı olmak üzere 277 sporcu katıldı.

Çeşitli şehirlerden kadın ve erkek çok sayıda sporcunun katıldığı Fethiye Yarımada Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun geliri ise Kahramanmaraş’taki depremzedelere bağışlanacak olan yarışmada 10 ve 18 kilometrelik etaplar için ayrı ayrı start verildi. Fethiye Yarımada Koşusu’nda, sporcular Beşkaza meydanından çıkarak kordon boyundan Karagözler Mahallesi’ndeki Aksazlar, Letonya, Küçük Samanlı, Büyük Samanlı, Boncuklu, Büyük Boncuklu koylarını dolaşıp eşsiz güzellikteki manzarada koşarak ter döktü.

Renkli görüntülere sahne olan koşunun sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından verildi. 18 kilometrelik erkekler genel klasmanda birinci olan Ahmet Bayram adını yine kürsüye yazdırarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni temsil etti.