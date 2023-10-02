Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ‘Eker I Run’ koşusunda 42 kilometrelik maratonu şampiyon olarak tamamladı.MANİSA (İGFA) - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve "Koşuyoruz" mottosuyla yapılan Eker I Run´da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 4 bin 500 koşucu yer aldı.

Uludağ'da bin 800 metre rakımda, saat 07.30´da, 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan organizasyon, Eker Meydan´da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı´nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Özlem Işık, 42 kilometrelik parkuru 3 saat 29 dakikada tamamladı ve kadınlarda birinci oldu. Işık’ın ardından 3 saat 52 dakika 25 saniye ile Yuliya Miranova ikinci, 4 saat 1 dakika 5 saniyeyle Hülya Takım da üçüncü oldu. 42 kilometrelik parkuru ilk sırada tamamlayan yeşil beyazlı atlet Özlem Işık, Roma Maratonu’na katılma hakkını da kazandı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Akif Özer, elde ettiği önemli başarıdan dolayı Özlem Işık’ı kutladı. Özer, “Bursa’da düzenlenen yarışta 42 kilometrelik maratonu zirvede tamamlayan Özlem Işık’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.