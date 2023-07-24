2 bin 200 yerli ve yabancı sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail’de, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, genel klasmanda ikincisi olarak Manisa’ya madalyayla döndü.MANİSA (İGFA) - Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarından olan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl 6.kez düzenlendi.

Yerli ve yabancı sporcuların yoğun katılım gösterdiği bu organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Ahmet Bayram temsil etti. Katıldığı her yarıştan dereceyle dönen Bayram, Bursa’dan da Manisa’ya madalyayla dönmeyi başardı. Genel klasmanda 9. olan Bayram, 40-50 yaş kategorisinde Rus atletin ardından 2. oldu.