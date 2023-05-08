Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Maraton İzmir Avek’te yine kürsüde yer aldı. 42 kilometrelik parkuru 2 saat 48 dakikada koşan Ahmet Bayram, genel klasmanda 16’ncı sırada yer alırken, 45-49 yaş kategorisinde ikincilik elde etti.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Maraton İzmir Avek, 23 ülkeden 30 seçkin atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şair Eşref Bulvarı’ndan start alan atletler, Karşıyaka Bostanlı İskelesine gelmeden ilk dönüşü gerçekleştirdi, Haydar Aliyev Bulvarı’na girişte bulunan İzmir Marina’dan ikinci dönüşünü yapıp başlangıç noktasında mücadeleyi tamamladı. 42 kilometrelik parkuru Kenya’dan Benard Kipkorir ilk sırada tamamlarken, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon sporcusu Ahmet Bayram, genel klasmanda 16’ncı sırada yer aldı. 42 kilometrelik parkuru 2 saat 48 dakikada koşan Ahmet Bayram, 45-49 yaş kategorisinde ise ikinciliği elde etti.