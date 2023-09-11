Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı onuruna düzenlenen 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda 45-49 yaş grubunda yine şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) - İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı onuruna Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

Genel klasman erkeklerde Kenyalı Frankline Keitany altın madalyaya ulaştı. Kenyalı Meshack Kimutai Kibil ikinciliği, Ramazan Baştuğ ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise yarışı Kenyalı Ivyne Jeruto Lagat birinci, Bahar Atalay ikinci, Dilan Atak üçüncü sırada tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, yarışı 1 saat 16 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda yine zirvede yer alan Bayram, genel klasmanda 16’ncı oldu. Yarışı başarıyla tamamladığı için mutlu olduğunu belirten yeşil beyazlı atlet Ahmet Bayram, 17 Eylül’de düzenlenecek olan 2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’na hazır olduğunu söyledi.