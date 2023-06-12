Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler Özlem Işık, Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar, katıldıkları yarışlarda elde ettikleri başarılarla hafta sonuna yine damgalarını vurdular.MANİSA (İGFA) - Katıldıkları yarışlarda aldıkları sonuçlarla hem Manisa’yı hem de Manisa Büyükşehir Belediyespor’u gururlandıran Özlem Işık, Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar, hafta sonunda düzenlenen yarışlarda yine adlarından övgüyle söz ettirdiler.

Özlem Işık, Balıkesir Avşa Yarı Maratonu’nda 12 kilometreyi 57 dakika 33 saniyede tamamlayıp, kadınlar genel klasmanda şampiyon oldu. Şampiyonluk kürsüsüne çıkan Işık, büyük bir sevinç yaşadı.

Özlem Işık’ın yanı sıra Ankara Yarı Maratonu’na katılan Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar da başkentte önemli başarılar elde ettiler. Ahmet Bayram 21 kilometrelik parkuru 1 saat 2 dakika 38 saniyede tamamladı ve genel klasman ikincisi oldu. Şükran Güneş Bayar da aynı yarışta 10 kilometrelik parkuru 35 dakika 44 saniye ile koşarak kadınlarda ikinci oldu. Ankara Yarı Maratonu’nda kürsü yapan Bayram ve Bayar, yarış sonunda kazandıkları kupalarla poz verdiler.