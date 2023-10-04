Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı, İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler 2. etap müsabakalarında elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler 2. etap Müsabakaları İstanbul’da gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı da katıldığı müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla organizasyona damgasını vurdu. Tek erkeklerde 1 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden yeşil beyazlı sporcular, çiftlerde yine Türkiye birinciliği ile trioda Türkiye ikinciliği kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, elde ettikleri madalyalarla 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olup birincilik kupasını kazandılar.

Müsabakaları 4 madalya ile tamamlayan yeşil beyazlı sporcular şöyle:

• Siraç Güzel: Tek Erkekler Türkiye birinciliği

• Furkan Saylan: Tek Erkekler Türkiye 3 üçüncülüğü

• Defne Erdoğan, Furkan Saylan: Çiftler Türkiye birinciliği

• Siraç Güzel, Poyraz Kaan Uğur, Furkan Saylan: Trio Türkiye ikinciliği