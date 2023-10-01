Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuk izleyicileri için ‘Oyuncaklar Ülkesi’ adlı oyunu sahneledi. Tek perde ve 45 dakikalık oyunda çocuklar gönüllerince eğlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuk izleyicileri için Zeki Efe Ertek’in yazdığı, Selim Can Doğancı’nın yönettiği “Oyuncaklar Ülkesi” adlı çocuk tiyatrosu, yoğun ilgiyle başladı.

Vaktinin çoğunu tablet başında geçirmek isteyen iki çocuğun, oyuncaklar dünyasını keşfederken birçok renkli karakterle eğlendiği ve öğrendiği renkli bir macerayı öyküleyen oyun, çocukların büyük ilgisini çekti.

Tek perde ve 45 dakika süren oyunda Manisalı minik tiyatro severler, eğlenceli bir gün yaşadı.

Oyunun, her Cumartesi günü, saat 14.00’de minik izleyicileri için sahnelenmeye devam edeceği belirtildi.