Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı, Kurban Bayramında iki farklı dağa tırmanış gerçekleştirdi. İlk olarak 2998 metre yüksekliğindeki Isparta Dedegül Dağı’na tırmanan dağcılar, daha sonra 3723 metre yüksekliğindeki Niğde Aladağlar’a tırmanarak, yeşil beyazlı Manisa BBSK flamasını zirvede dalgalandırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı, Kurban Bayramı’nın ilk günü Isparta’da Melikler Yaylasından tırmanışa başladı.

5 saat süren başarılı tırmanışın ardından zirveye ulaşan takım, yeşil beyazlı flamayı Kurban Bayramının ilk saatlerinde 2998 metre yüksekliğindeki Dedegül Dağı’nda dalgalandırdı.

Manisa BBSK’lı dağcılar, Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde de Niğde Aladağlar’a tırmandı. Yaklaşık 1900 metre yüksekliğindeki Sokullupınar Kamp Alanında başlayan tırmanış, 6 saatin ardından 3723 metre yüksekliğindeki Aladağlar Emler zirve noktasında tamamlandı. Burada da Manisa BBSK flaması ile poz veren dağcılar, Sokullupınar Kamp Alanına dönerek, faaliyetini noktaladı.