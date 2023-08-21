Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 19-20 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı İllerarası Karate Turnuvası’nda 2 altın, 3 bronz madalya kazandı. 5 madalya ile organizasyonu tamamlayan Manisa BBSK karate takımı, kulüpler sıralamasında ikinci oldu.MANİSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir’de İllerarası Karate Turnuvası düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı, 7 sporcu ile katıldığı turnuvada 2 altın, 3 bronz kazanarak kulüpler sıralamasında ikinci oldu.

Turnuvanın ikinci gününde gençler kategorisinde yarışan Kevser Koparan ve Yelda Macidi, altın madalya kazanırken; Hakan Yıldız, Tuba Belge ve Batuhan Bayır da bronz madalyanın sahibi oldular.

Karate takımının elde ettiği başarıdan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin, “Başta antrenörümüz Ali Eşsiz olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Kazandıkları 5 madalya ile kulüpler sıralamasında ikinci olan ve kupa kazanan takımımızın başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.