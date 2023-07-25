Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesinin Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ne konuk olarak, minik öğrencilerle buluştu.MANİSA (İGFA) - Doğa ve çevre bilinci farkındalığı yaratmak adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin konuğu oldu.

Etkinlikte, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.