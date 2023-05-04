Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Trafik Haftası dolayısıyla Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerini konuk etti. İlk yardım ve trafik eğitimi alan minik öğrenciler, ardından akülü araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.MANİSA (İGFA) - Mayıs Ayı’nın ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğretim gören minik öğrencilerini ağırladı.

İlk yardım ve trafik eğitimi alan öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Şube Müdürleri de eşlik etti.

Programda ilk olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde yaşanılabilecek acil durumlarda çocuklara neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri tarafından trafik eğitimi verildi. Öğrencilere trafik kurallarının öğretildiği eğitimde yaya geçidi ve trafik ışıklarının doğru kullanımı öğretildi. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinin minik öğrencileri son olarak Trafik Eğitim Parkı’nda yer alan akülü araçlarla pratik yaptı.