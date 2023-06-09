Şehzadeler Yeniköy Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında atıl durumda olan ahşap parçalardan kuş yuvası yaptı. Öğrenciler bu sayede çevreyi koruma ve çevreyi temiz tutma bilinci kazandırılması hedeflendi.MANİSA (İGFA)- Şehzadeler Atatürk İlköğretim Okulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere çevre bilinci aşılamak için atıl durumda bulunan ahşaptan kuş yuvaları yaptı.

Atatürk İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Taner Çetin yaptığı açıklama okul olarak akademik eğitimin yanı sıra öğrencileri çeşitli projeler ve etkinlikler ile desteklediklerini söyledi.

Taner Çetin, 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Yeniköy Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Sıfır atık anlayışına uygun bir şekilde daha temiz ve daha yeşil yaşam vurgusuyla düzenlenen etkinliklerde; öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi birlikte ortak hareket gerçekleştirdik. Okul çevresinde atıl bulunan ahşap parçaları önce kesildi birleştirildi sonra 3/A ve 4/A sınıfı öğrencilerinin yaptığı kermesle boya malzemeleri tedarik edildi. Tüm öğrencilerin katılımıyla kuş yuvaları öğrencilerin verdikleri şekillerle süslendi. Çevreye daha duyarlı ve atıkları değerlendirme anlamında faydalı bir etkinlik olurken öğrencilerimize sanat zevki de aşılandı" diye konuştu.