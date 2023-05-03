Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe programında MHP Manisa Milletvekili adayları ile birlikte Avdan Mahallesi’ne ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Soma’da gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde görmek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avdan Mahallesi’ne ziyarette bulundu.

Avdan Mahalle Muhtarı Halil Eroğlu ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Cengiz Ergün’e MHP Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak, Nadir Sarı ve Öztürk Demir, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Aydın eşlik etti. Avdan Mahallesi’nde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Cengiz Ergün, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

VATANDAŞLARA ÇALIŞMALARI ANLATTI

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün il genelinde gerçekleştirdiği projeleri mahalle sakinlerine anlatan Başkan Cengiz Ergün, daha sonra Avdan Mahallesi’nde hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, Avdan Mahallesi’nde önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları da tek tek anlattı. Başkan Cengiz Ergün, il genelinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.