2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, yönetimiyle birlikte takımın Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikramında bulundu.

Altyapı destekli genç kadrosuyla önemli bir başarıya imza atarak 2.Lig’e yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Baş Antrenör Caner Doğançay yönetiminde Tevfik Laf Spor Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren oyuncular başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARINA BAKLAVA SÜPRİZİ

Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş ve yönetim kurulu üyesi Engin Altun da takımın Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanını ziyaret etti.

Çaylan ve yönetimi, Baş Antrenör Caner Doğançay ve oyunculara baklava ikram etti. Kulüp Başkanı Bora Çaylan, oyunculara olan inancını ifade ederek teknik heyet ve oyunculara yeni sezonda başarılar diledi.