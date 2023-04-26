Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını Manisa’da ağırladığı programda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdikleri yatırımları da anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelindeki muhtarların katılım sağladığı ‘Muhtarlar Buluşması’ programında konuştu.

Programda, TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Milletvekili adayları Ali Uçak ve Şehnaz Güvendik Arık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP İlçe Başkanları ve muhtarlar yer aldı. Başkan Ergün program öncesinde yaptığı konuşmada MASKİ’nin yatırımlarını da anlattı.

“ATIKSU ARITMA TESİSİ OLMAYAN İLÇE MERKEZİ KALMAYACAK”

Gediz ve Bakırçay havzalarının korunması noktasında yaptıkları yatırımların başında atıksu arıtma tesislerinin geldiğini ifade eden Başkan Ergün, “MASKİ kurulduğunda yani 2014 yılında, ilçe ve belde belediyeleri tarafından yüksek işletme maliyetleri nedeniyle işletilemeyen ve çoğu atıl durumda olan 13 atıksu arıtma tesisini yaptığımız bakım onarımla çalışır duruma getirdik. Bunun ardından yeni atıksu arıtma tesislerinin inşaatlarına başladık. Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Alaşehir Kavaklıdere Mahallesine atıksu arıtma tesisleri kazandırdık. Sarıgöl’deki tesisimizi de bu ay içerisinde tamamladığımızı sizlerle ayrıca paylaşmak istiyorum. Demirci ve Selendi merkezdeki atıksu arıtma tesislerinin inşaatlarına da devam ediyoruz. Selendi’deki tesisimizin betonarme imalatlarını tamamladık. Demirci’deki tesisimizde ise betonarme imalatlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Kırkağaç ilçemiz İlyaslar Mahallesine yapacağımız tesisin de hayırlısıyla temelini attık. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bunların dışında atıksu arıtma tesisi olmayan bir tek Köprübaşı ilçemiz kalıyor. Köprübaşı’na da inşa edeceğimiz tesis için projemiz hazır. Kredi süreçleri tamamlandığında Köprübaşı’na da yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Bu sayede, atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. Ayrıca, Dünya Bankası Kredisiyle Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallesine de atıksu arıtma tesisi yapacağız.” dedi.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE 595 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Manisa il genelinde 20 atıksu arıtma tesisiyle hizmet verdiklerini belirten Başkan Ergün, “Bu tesislerimizde bugüne kadar 362 milyon metreküp evsel nitelikli atık suyu arıttık. İçme suyu berraklığına kavuşan arıtılmış suyu da sağlıklı bir şekilde nehirlerimize veriyoruz. Bir tek amacımız var; o da gelecek nesillere yani evlatlarımıza temiz bir doğa bırakmak. İşte bu anlayışla sadece atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Tam tamına 595 milyon lira. Evlatlarımızın geleceği için helali hoş olsun” ifadelerini kullandı.

GES YATIRIMLARI MANİSA’NIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYOR

Bir diğer önemli çevreci yatırımlarının güneş enerji santralleri olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Hem doğamızı korumak hem de enerji giderlerimizi düşürmek için şehrimizin birçok noktasına güneş enerji santrali kuruyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimiz ile Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesine toplamda 2 megavat gücünde olan santraller kurmuştuk. Sadece bu iki santralimizden bugüne kadar 15 milyon TL’ye yakın elektrik üretimi yaptık. Bu santrallere ek olarak 25 milyon TL bedelle Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizin olduğu alana, 147 milyon TL yatırımla da Seyitli mahallemize toplamda 6 megavatlık yeni santraller inşa ediyoruz. Alaşehir’deki tesisimizde artık elektrik üretim aşamasına geldik, Seyitli mahallemizde ise sona yaklaştık diyebiliriz” dedi.