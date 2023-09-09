Gülben Ergen ve Oğuzhan Koç dün akşam Manisa’daydı. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalarda sahneye çıkan ikili, şarkılarını 40 bin kişiye söyledi…MANİSA (İGFA) - Dün akşam Manisa’da şenlik vardı. Her yıl 8 Eylül’de düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan Manisa’nın Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan organizasyonda Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen sahneye çıktı. Manisa’nın kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları Ergen ve Koç’un şarkılarıyla büyük bir coşku içinde geçti.



Sahneye önce Oğuzhan Koç çıktı. 40 bin kişinin toplandığı meydandaki kalabalığı coşturan Koç sevilen şarkılarını seslendirirken dev bir koro kendisine eşlik etti. Ardından sıra Gülben Ergen’deydi. Seyircinin yoğun tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Ergen şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de göz kamaştırdı.



Oğuzhan Koç kendi konserinin ardından eski dostu Gülben Ergen’in sahnesinde sürpriz yaptı. Yıllar önce düet yaptıkları Oğuzhan Koç imzalı “Aşkla Aynı Değil” ve “Giden Günlerim Oldu” şarkılarını birlikte seslendirdiler. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Valisi Enver Ünlü ikiliye sahnede teşekkür edip çiçek takdim etti