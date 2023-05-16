Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minik judocuları Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 5 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minikleri yine kürsüde yer alarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’un adını duyurmayı başardı.

TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Somaspor: 5 TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Somaspor: 5

Manisa Judo İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Judo İl Birinciliği müsabakaları 15 Mayıs 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minik sporcuları da müsabakalardan 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya çıkartmayı başardı. Müsabakalarda kürsüye çıkarak derece yapan sporcularımız 02-04 Haziran 2023 tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil edecekler. 