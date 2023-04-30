Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çanakkale’de düzenlenen 2. lige terfi maçlarını final müsabakasında Balıkesir DSİ’yi 3-0’lık skorla mağlup etti.MANİSA (İGFA) - 2. lige yükselme hedefinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Tekirdağ'da düzenlenen Bölgesel Lig Müsabakalarını 3’te 3 yaparak ilk engeli aştı.

Ardından Çanakkale’de düzenlenen final müsabakalarında parkeye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Lüleburgaz 1922 takımını 3-0’lık net bir skorla geçti.

Final maçında ise rakibi Balıkesir DSİ 3-0’lık skorla mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı adını 2. Lige yazdırdı.

Önümüzdeki sezon profesyonel ligde mücadele etme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyepor’un Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, "İlk olarak her daim bizlerin yanında olan ve destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Bizlere sağladığı destekle Manisa’mızın profesyonel liglerde mücadele eden bir takımı daha oldu. Ayrıca sezon boyunca yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum. İdari Menajerimiz Murat Özcan, Antrenörlerimiz Caner Doğançay ve Selin Etker, Antrenör Oyuncu Dudu Dirik ve sporcularımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.