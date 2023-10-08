Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı TVF 2. Lig’de deplasmanda karşılaştığı İzmir Özel Gelişim Kolejini 3-0 mağlup etti. Büyükşehir’in Sultanları, yeni sezonun ilk maçında Manisa’ya galibiyetle döndü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 2023-2024 sezonunun ilk maçında deplasmanda İzmir Özel Gelişim Koleji ile karşılaştı. İlk seti 25-19, ikinci seti 25-22 ve üçüncü seti ise 25-18'lik skorla kazandı.

Setlerde 3-0’lık net bir galibiyet alan Büyükşehir’in Sultanları, yeni sezonun ilk maçında Manisa’ya galibiyetle döndü. İzmir Özel Gelişim Koleji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Ali Caner Vatansever Mustafa Pekçetin, Basın Danışmanı Göksel Topçu ve voleybolseverler izledi.

Maçı değerlendiren Manisa BBSK Voleybol Başantrenörü Caner Doğançay, "Sezona çok iyi hazırlandık. Hedefi olan bir takımız. İzmir Özel Gelişim Koleji maçında sporcularımız çok güzel bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan değerli yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz" dedi.