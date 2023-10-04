Manisa’yı bu sezon 2.Lig’de temsil edecek Manisa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı 2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir’in sultanları ve teknik ekip, medya gününde basın mensupları ile bir araya gelerek yeni sezonu değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 6’ncı Grupta temsil edecek olan ve ilk mücadelesini 7 Ekim saat 13.30’da İzmir deplasmanında Özel Gelişim Koleji ile verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Lige iddialı giriş yapmaya hazırlanan filenin sultanları yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Tarık Almış Spor Tesisleri’nde düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Başantrenör Caner Doğançay ve oyuncular yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Medya gününe Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de katıldı.

HEDEFİMİZ: A MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK

Manisa BBSK Voleybol ailesi olarak A Milli Takıma sporcu yetiştirme hedefinde olduklarına vurgu yapan Başantrenör Caner Doğançay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Manisa halkına ve çocuklarına birçok tesis kazandırdı. Bu, bizim için büyük bir nimet. İyi ki Cengiz Başkanımız var. Maçlarımız da Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün bizlere kazandırdığı tesislerden biri olan Tarık Almış Spor Tesisleri’nde oynanacak. Bütün Manisa halkını maçlarımıza bekliyoruz. A Milli Takım dünyada büyük ses getirdi. Bu da bizim spor okullarımıza, altyapı branşlarımıza ve A takımımıza kadar çok iyi bir şekilde yansıdı. Spor okulları sayımız oldukça fazla. İnşallah önümüzdeki senelerde A Milli Takıma sporcu yetiştirmenin hedefindeyiz” dedi.