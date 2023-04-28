Manisa Büyükşehir Belediyesi denetiminde bulunan toplu ulaşım araçlarında Manisa Kartların yanı sıra yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş uygulaması başlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ tarafından bir süredir şehir merkezinde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçlarında pilot uygulaması yapılan yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş uygulaması sistemi 1 Mayıs Pazartesi gününden itibaren il genelinde geçerli olacak.

Yeni uygulama ile toplu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlar, temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartları veya NFC destekli telefonlarına kredi kartı tanımlayıp telefonlarını kart okuyuculara okutarak biniş yapabilecekler.

MANULAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bu uygulamayla vatandaşlarımız para taşımak veya kartlarını doldurmak zorunda kalmadan, temassız özellikli kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartlarını kart okuyucularına okutarak, tüm toplu ulaşım araçlarında kolaylıkla biniş yapabilecekler” ifadeleri kullanıldı.