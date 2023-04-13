14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde MHP İl Başkanlığı tarafından 'Manisa Milletvekili Aday'ları törenle kamuoyuna tanıtıldı.MANİSA (İGFA) - 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından milletvekili aday tanıtım töreni düzenlendi.

Yunusemre Millet Çarşısı’nda düzenlenen programa; MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MYK Üyesi Manisa Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, İlçe Belediye Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İlçe Başkanları, MHP Manisa Milletvekili Adayları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlama konuşmasının olduğu video gösteriminin gerçekleştirildiği programda konuşan MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de 14 Mayıs günü bir bayram daha yaşayacaklarını belirterek, “Partimizin vurguladığı gibi, bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kararımız Milliyetçi-Ülkücü kadrolardır” dedi.

Sırasıyla konuşan milletvekili adayları Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim ve Öztürk Demir, bu seçimin ülkemiz için önemine değinerek, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur ittifakının zaferle çıkacağına olan inancını belirtti.