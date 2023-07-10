Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, 4-9 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Koro Festivali’nde koro uyumu, koro eser seçimi ve sahne performansı dallarında ödüle layık görüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, 4-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen 7. Uluslararası Koro Festivali’ne katılarak, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Festival boyunca açık hava konserleri, Troya müze konserleri ve salon konserlerinde yer alarak sahne performansları, dansları, solo-koro uyumuyla ve yapıt yorumlamadaki başarılarıyla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, izleyenlerden tam not aldı.

Koroyu başarılarından dolayı tebrik eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Çoksesli Gençlik Koromuz, müziğimizin seçkin örneklerini koro şefimiz Arcan Hacer Aydınlı yönetiminde seslendirerek Çanakkale’de müziğin birleştirici yönünü, barışa ve dostluğa katkısını göstererek; koro uyumu, koro eser seçimi ve sahne performansı dallarında ödüle layık görülmüştür. Kendilerini kutlar başarılarının devamını dileriz” dedi.