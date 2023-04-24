MASKİ Genel Müdürlüğü, 4,5 Milyon TL yatırım bedeli ile alt ve üstyapısını tamamen yenilediği Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde bulunan içme suyu deposunda da bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Çalışma ile hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olması sağlandı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4.5 Milyon TL yatırım bedeline sahip alt ve üstyapı yatırımı yapıldı.

Mahallede 1 adet 100 kişilik, 1 adet 250 kişilik foseptik imalatı da yapıldı.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı Depo temizlik birimi de mahallede bulunan içme suyu deposundan hanelere daha temiz, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması adına bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile vatandaşların musluklarına daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı.