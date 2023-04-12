Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, Zafer Kalkınma Ajansı’na başvurdukları 2 projenin de hibe destek almaya hak kazandığını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa’da tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üreticilere daha önceden müjdesini verdikleri yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvan için gerekli dış parazit ilacın alımını yaptık ve bu ilaçları depolarına indirdiklerini ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim edeceklerini açıkladı.

ÜRETİCİYE 9,5 MİLYON TL’LİK YENİ DESTEK GELİYOR

Üreticilere yönelik destekler hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Üreticilerimizin ihtiyacı olan ancak satın almaları durumunda ekonomik olarak zorluk yaşayacakları ekipmanlar noktasında destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizin kendi hasat ettikleri buğday ve arpalardan eleyerek daha kaliteli tohumluk elde etmeleri için Soma ve Köprübaşı ilçelerimize tohum temizleme makinesini teslim ettik. Bunların yanında 10 bin meyve üreticisine 100 bin kasa ve 10 bin sebze üreticisine 100 bin sepet (Kelter) alımı için 4 Mayıs’a ihale tarihini aldık. Yaklaşık 9,5 milyon liralık maliyeti olan bu desteklerimizi hasat sezonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

2 PROJE HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı destek programları sonuçlarının açıklandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biri başvuru sahibi, diğeri de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliğiyle olmak üzere 2 projeyle bu programa başvurmuştuk. Büyükşehir olarak hazırladığımız 10 milyon 522 bin 315 TL tutarındaki ‘Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’ 4 milyon TL; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığımız ve 1 milyon TL tutarındaki ‘Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm’ adlı projemiz de 750 bin TL hibe destek almaya hak kazandı. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, projelerin üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.