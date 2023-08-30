Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Yalın Konseri ve Atatürk Çocukları Parkı 1. Etap Açılış Töreni etkinliğinde yeni dönemde de belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"Nasip olursa, herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok." diyen Yavaş, "Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.

"SİZLER DE BİZE DESTEK OLURSANIZ, SEÇİME GİRİP İNŞALLAH BİR 5 YIL DAHA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Yavaş şöyle konuştu:

"Nasip olursa, herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

Sevgili ailem, bu yolda benimle yürümeye var mısınız?

Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?

Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?

Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.

Değerli hemşehrilerim,

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere canını toprağa, toprağı vatana katan tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'mızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayramınızı tekrar kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun."