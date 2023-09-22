Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mantar Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde mantar üretim tesisine giderek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ardından Osmaneli’nde çiftçilerle bir araya geldi. Müdür Yoldaş, çeşitli üretilen mantarlar hakkında bilgi aldı. Üretim yerlerinin ve üretimlerin nasıl yapıldığını inceledi. Mantarların çok hassas olduğunu belirten Yoldaş, çiftçilerle bir araya gelerek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Necmettin Yoldaş, sorunların çözülmesini ve üretimin artması için çiftçiye her zaman destek verileceğini belirtti.