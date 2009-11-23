Bol yağışın ardından

Bol yağışın ardından doğada sık görülmeye başlayan mantarlardan toplamak için dağ taş demeden seferber olan vatandaşlar, zehirlenmelere karşı uzmanlar tarafından uyarıldı.

Sonbahar döneminde Kasım ayının yağışlı geçmesi nedeniyle birçok alanda mantarların kendiliğinden gelişmeye başladığına dikkat çeken uzmanlar, zehirlenmelere karşı uyarıda bulundular. Uzmanlar, “Doğada yetişen mantarlar zehirli olmadıklarından emin olmadıkça sofralara konuk edilmemeli. Çünkü mantarların zehirli olup olmadığını ayırt edebilmek bazen insanlar için çok güç olabiliyor. Zehirli olmadığına inanılan mantarlar bile böyle bir risk oluşturuyor. O yüzden mümkünse üzücü durumlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımıza kültür mantarlarını tercih etmelerini istiyoruz” dediler.

Özellikle sonbaharda mantar zehirlenmelerine bağlı ölümler görüldüğüne dikkat çekilerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi. Vatandaşların büyük bölümünün mantarlarla ilgili yanlış ve kalıplaşmış inanışlarla hareket ettiğini kaydeden yetkililer, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin zehirlenme ve buna bağlı ölümleri önemli oranda azaltacağını belirtti. Ormanlık alan ve kırlarda kendiliğinden yetişen mantarların yenilebilenlerini zehirlilerinden ayırmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken yetkililer, bunun için pratik bir yol bulunmadığını kaydetti. Yetkililer, ''kulaktan dolma, yanlış, kalıplaşmış ve bilimsel değeri olmayan inanışlarla mantarları tanımaya ve yorumlamaya çalışmak çok ciddi sonuçlar doğurur. Yanlış bilgilerle toplanan ve tüketilen mantarlar ölümlere yol açar'' şeklinde konuştu.

Zehirlenmelerin büyük bölümüne 'Amanita Muscarina' ve 'Amanita Phalloides' adı verilen iki cins mantarın yol açtığı uyarısında bulunan yetkililer, ''zehiri yüksek ısıda bile etkisini kaybetmeyen Amanita Muscarina türü mantarların pişirilerek yenmesi halinde bile üç saat içinde zehirlenme belirtileri başlar. Bu türlerin sıkça görüldüğü Marmara ve yakın çevresindeki vatandaşlar daha dikkatli olmalılar'' denildi. Yetkililer, mantar zehirlenmeleriyle buna bağlı ölümlerden korunabilmek için yabani mantarlardan tümüyle uzak durulması gereğine dikkati çekerek, serada yetiştirilip ambalaj içinde satılan, firma adı ve adresi belli olan mantarların tüketilmesi önerisinde bulundular.

Zehirlenmenin belirtileri neler?

Yetkililer, yabani mantar yiyenlerden göz yaşarması, bol tükürük salgısı, terleme, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve krampı, ishal, baş dönmesi ve göz bebeklerinde küçülme şikayeti ortaya çıkanların vakit kaybetmeden kusturulması gerektiğini bildirdi. Bu kişilerin mümkünse yedikleri mantarın örneğiyle beraber hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerektiğini belirten yetkililer, hastanın burada midesi yıkanarak, aktif karbon uygulamalarına başlanması ve serum elektrolit dengelerinin takip edilerek, böbreklerden atılımı hızlandırmak için diürez (idrar oluşumu ve boşaltımının geçici olarak artması) uygulamalarına geçilmesi gerektiğini belirttiler.

Zehirli mantarı dış görüntüsünden ayırt etmenin mümkün olmadığını anlatan Doç. Dr. Sedat Demir, “Çayırda yetişen mantar zehirli olmaz, koparıldığı zaman rengi değişmezse zehirlemez diyorlar. Halk arasında ciddi manada yanlış inanışlar var. Kültürde üretilen mantar grubunda da zehirlenme ihtimali olmakla birlikte, toksin etki söz konusu değildir. Hayati önemi olan zehirlenme olması da nadirdir. Asıl sıkıntı, doğada yetişen mantarlardır. Bunların da yenebilen ve zehirli türleri olmakla birlikte, yenebilen mantarlarla zehirli mantarların kesin ayırıcı özellikleri yoktur. Halk arasında zehirli mantarların zehirsizlerden ayrımında bir takım yanlış inanışlar bulunmakta ve çoğu kez zehirlenmeler, mantarları çok iyi tanıdığını zanneden kişilerde olmaktadır” dedi. Doç. Dr. Demir, mantar zehirlenmelerinin, içerdikleri toksinlerin tipine göre değişiklik gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Etkisi erken ortaya çıkan zehirlenme tiplerinde, genellikle etkilenen beyin, omurilik sistemi ve vücudun stabil iç organ dengesini sağlayan sinir sistemidir. Bu grup zehirlenmelerin tedavileri nispeten kolaydır, genellikle panzehirleri bilinmekte ve uygulanmaktadır, ölümle sonuçlanma ihtimali daha düşüktür. İkinci grup ise etkisi daha geç ortaya çıkan ancak çok ciddi seyreden, içerdiği toksinlerle hücre harabiyeti yaparak zehirlenme ortaya çıkaran zehirlenmelerdir. Bu tip zehirlenmeler çoğu kere başlangıçta birkaç gün süren sessiz bir dönem ya da belli belirsiz ishal belirtilerini takiben çok ağır bir klinik tabloyla, böbrek ve karaciğer yetmezliği sonucunda yüzde 60-90 oranında ölümle sonuçlanmaktadır. Asıl korkulması gereken ve pratikte sıklıkla rastladığımız zehirlenmeler bu gruptadır. Bu zehirlenmelerde genellikle 6-12 saat süren bir sessiz dönemi takiben baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, sulu ve bazen kanlı ishal, tansiyon düşüklüğü ve kas ağrıları ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde bazen belirtiler hafif geçmekte ve kendiliğinden geçici olarak iyileşebilmektedir. Bu yalancı iyileşme, çoğu kere hastaları kandırarak doktora gitmelerini engellemektedir. 1-2 gün sürebilen bu iyilik halinin ardından çok ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği belirtileri, sarılık, idrarın aniden kesilmesi, şuur kaybı, şok belirtileri, karaciğer ya da üre koması ile ölüm olmaktadır.”

Yanlış inanışlar?

Doç Dr. Demir, “Zehirli mantarlar çok çekici görüntüde olur. Belirli bölgelerde yetişen mantarlar zehirlidir, zehirli mantar gümüş kaşıkla kaynatılırsa kaşık kararır, sirkeli, tuzlu suda kaynatmak mantarın zehrini ortadan kaldırır, pişirilen mantarın zehri kaybolur, mantar yoğurt ile yenirse zehirlemez, çayırda yetişen mantar zehirlemez, koparılınca mantarın rengi değişmezse zehirsizdir veya salyangozlar zehirli mantarı yemez yönünde yanlış inanışlar olduğunu belirterek, tüm bu düşüncelerin hiçbir bilimsel değerinin olmadığını vurguladı.

Demir, daha çok pazarda satılan mantarların zehirlenmelere yol açtığını, belediyelerin mutlaka bunları denetim altına alması ya da engellemesi gerektiğini sözlerine ekledi.