Balıkesir’in Manyas ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işleyen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Manyas ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 ayrı adreste 23-24 Ağustos 2023 günü icra edilen operasyonel faaliyet sonucu, 370 gram kubar esrar, 41 adet kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.